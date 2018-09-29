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Pazarlar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Teknofeste'i ziyaret etti

Kütahya’nın Pazarlar Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen Teknofeste’i ziyaret etti.

Kütahya'nın Pazarlar Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen Teknofeste'i ziyaret etti.


Gerçekleştirilen bu bilimsel gezide öğrenciler milli olarak üretilen ileri teknoloji ürünlerini ve yapılan çalışmaları yerinde görerek hayata bakışlarında yeni bir ufuk açtılar. Ayrıca öğrenciler izledikleri uçak gösterilerine de hayran kaldılar.


Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, “Bu tür bilimsel amaçlı gezileri öğrenci ve öğretmenlerimizle takip etmeye devam edeceğiz. Teknolojide geldiğimiz yeri yerinde gördük. Çok yararlı oldu. Ülkemizle iftihar ettik” dedi.

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