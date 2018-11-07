Pazarlar Anadolu Lisesi'ne spor salonu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Kaymakamı Kerem Yenigün, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Anadolu Lisesi'ne yaptırılan 75 kişilik spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yenigün, incelemeleri sırasında spor salonu yapımının 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kaymakam Yenigün "Öğrencilere hitap edecek kapalı spor salonu 75 kişi kapasiteli olacak. Futbol, voleybol, basketbol gibi daha bir çok sportif faaliyetin yapılmasına olanak sağlanacak. Kapalı olması dolayısıyla konferans ve toplantı salonu olarak da kullanılabilecek" diye konuştu.

İnşaatın çeşitli bölümlerini gezen ve incelemelerde bulunan Kaymakam Kerem Yenigün, inşaatı yapan firma yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı.(MB-EFE)