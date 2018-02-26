Pazarlar Anadolu Lisesi’nin güreş başarısı

Okul sporları kapsamında Greko-Romen ve Serbest Gençler A Grubu müsabakalarına 8 sporcuyla katılan Pazarlar Anadolu Lisesi 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Turnuvada, Serbest Güreş Kategorisi’nde, Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencilerinden 74 kiloda Mustafa Yılmaz altın madalya, 55 kiloda Volkan Karaköse, 50 kiloda Süleyman Akbaş, 66 kiloda Ramazan Akduman, 96 kiloda Ercan Altınkaya, 60 kiloda Ramazan Ünal Gümüş madalya, 74 kiloda Nuri Erdoğan, ve 66 kiloda Doğukan Karaaslan bronz madalya kazandı.

Öğrencileri tebrik eden Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Dağlar, ’’Okul sporları kapsamında Greko-Romen Serbest Gençler A Grubu müsabakalarına 8 sporcuyla katılan okulumuz 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya alarak okullarını en iyi şekilde temsil etmişlerdir.Beden Eğitimi öğretmeni Oğuzhan Sakin’i ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Okulumuza ve ilçemize büyük bir gurur yaşattılar. İmkan verilip daha iyi şartlarda çalışabildiklerinde neler yapacaklarını bizlere gösterdiler. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.(MB-EFE)