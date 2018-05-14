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14 Mayıs 2018 11:45

Pazarlar Belediyesi soğutmalı cenaze taşıma aracı aldı

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, morglu cenaze taşıma aracı alarak araç filosuna bir araç daha ekledi.

Pazarlar Belediyesi soğutmalı cenaze taşıma aracı aldı

14 Mayıs 2018 11:45


Pazarlar ilçesinin bir ihtiyacının daha karşılandığını belirten Belediye Başkanı Cavit Erdoğan,” Belediyemiz araç parkına kazandırmış olduğumuz morglu cenaze taşıma aracı ile vefat eden vatandaşlarımıza son görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehir dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakillerini mevcut aracımızla gerçekleştiremiyor, özellikle yaz aylarında bu konuda sıkıntı yaşıyorduk. Yeni araçla birlikte vatandaşlarımızın cenazelerini aracımızla nakillerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. Hizmet alanımız sürekli olarak genişliyor ve bizlerde eksikliğini hissettiğimiz her alanda yeni projeler ve çalışmalarla bu eksikliği gideriyoruz” dedi.


Başkan Erdoğan, “Son olarak 2005 model soğutmalı olan ve cenaze taşıma kapasitesi olan morglu cenaze taşıma aracı Belediyemiz araç filosuna kazandırılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sizler bizi, biz işimizi takip ediyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.(MB-EFE)




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