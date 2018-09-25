Pazarlar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Pazarlar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 15 Haziran 2018 ile 14 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesiimza altına alındı.Toplu iş sözleşmesine Pazarlar Belediye Cavit Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ve Pazarlar Belediyesi iş yeri temsilcisi Mustafa Bektaş katıldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan'ın makamında gerçekleşen görüşmelerde konuşan Hizmet-İş Sendikası Ege Bölgesi Başkanı Ahmet Özen, sözleşmeyi karşılıklı anlayış ile tamamladıklarını belirterek, “Toplu iş görüşmemizmutlu sona erdi. 15.06.2018 tarihinden geçerli olacak olan sözleşme imza altına alındı.Sözleşme 9 işçimizi kapsıyor. 1 yıllık yapılan sözleşme ile işçilerin ücretlerine iyileştirme yapıldı. Bu sözleşmemiz tabi ki belediye başkanımızla iyi ilişkiler içerisinde tamamlandı. Belediye başkanımız bizlere yardımcı oldu. Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan'a İşçiler adına teşekkür ederim” dedi.

Görüşmeleri olumlu bir şekilde tamamlandığını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ise,“Hizmet-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Sayın Ahmet Özen başkanımızve işçi temsilcisi arkadaşlarımızla beraber görüşmeleri tamamladık. Ahmet Özen başkanıma teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimden beri güzel bir şekilde işçilerimizin haklarını onlara vermeye çalışıyoruz. Şimdi de Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş görüşmesinde her konuda anlaştık. Belediye demek işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız demektir. İşçilerin hak ettiği ücretlerin çok üstünde vermek istiyoruz. Bir taraftan da hizmet yapıyoruz ve hizmet yapmamız lazım. Onun için belki vermemiz gerekenler için çoğu zaman kısıntıya gidiyoruz. Emin olsunlar şartlarımızı en güzel şekilde zorlayıp onlara bu haklarını vermeye çalıştık. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Görüşmelerin sonunda Pazarlar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 9 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.(MB-EFE)