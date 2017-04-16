Pazarlar ‘evet’i kutluyor

Halk oylamasından yüzde 51,37 ile ‘evet’ oyu çıkmasının ardından Pazarlar halkı Cumhuriyet meydanında toplantı. Güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar ‘evet’i kutlamaya başladı. Vatandaşlar meş’ale yakıp ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı. Ayrıca vatandaşlar tarafından havai fişek gösterisi yapıldı. Öte yandan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı alıp araçlarına binerek ilçe merkezi ve köylerde kutlama konvoyu düzenlendi. Vatandaşlar bayrakları ile konvoya destek oldular. Pazarlar ilçesi Cumhuriyet meydanındaki kutlamalar devam ediyor.