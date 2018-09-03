Pazarlar Meslek Yüksekokulunda kontenjanlar doldu

2018 LYS sonuçlarının açıklanması sonucu Pazarlar Meslek Yüksekokulu için açılan 75 kontenjanın tamamı doldu.

Pazarlar Meslek Yüksek Okulunda Gıda Teknolojisi, Makine Resim ve Konstrüksiyon, İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere toplam üç program ile eğitime devam etmektedir.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt yapma hakkı kazanan adayların elektronik kayıtları 3-5 Eylül ve kazanan adayların normal kayıt işlemleri ise, 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların Pazarlar Meslek Yüksekokulu kampus alanındaki ana binaya belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.(MB-EFE)