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20 Kasım 2017 11:35

Pazarlar Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu görevine başladı

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, görevine başladı.

Pazarlar Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu görevine başladı

20 Kasım 2017 11:35


Yaklaşık 5 yıl Pazarlar İlçe Müftüsü olarak görev yapan Mustafa Türköz’ün Isparta’nın Eğirdir İlçe Müftülüğü’ne tayini sebebiyle boşalan Pazarlar İlçe Müftülüğü’ne Murat Hasankahyaoğlu’nun atandı.


Yeni görevine başlayan Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, 1981 yılında Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünde doğdu. İlkokulu İstanbul Hüseyin Ersu İlkokulu’nda tamamladı. 1999 yılında İstanbul Küçükköy İmam-Hatip Lisesini, 2004 yılında Süleyman Demirel İlahiyat Fakültesini bitirdi. Pazarlar İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan Hasankahyaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.(MB-EFE)




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