Pazarlar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi tarafından yaptırılan küçük sanayi sitesinin temel atma töreni yapıldı.

Pazarlar Belediyesi tarafında Kütahya İl bağlantı yolu üzerinde 3 bin 353 metre karelik arsa üzerine 42 metrekarelik 22 dükkan olarak yapılan küçük sanayi sitesinin temel atma töreni düzenlenerek ilk harç atıldı.

Temel Atma Törenine İzmir Aliağa belediye Başkanı Serkan Acar, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, MHP Pazarlar İlçe Başkanı Osman Ünal, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Eski Belediye başkanı Asım Şahin, mahalle ile köy muhtarları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Tören Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı ve Pazarlar belediye Başkanı Cavit Erdoğan açılış konuşması yapıtı.

Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Siyaset hizmet üretme aracıdır.Siyaset kısmını bu güne kadar yamadık. Bundan sonrada yapabileceğimizi zannetmiyorum. Ama hizmet üretme adına herhalde üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptığımıza inanıyor, bu konuda iddialı olduğumuzu, üretken belediyecilik sloganıyla hizmet veren MHP'li bir belediye olarak bunu söylemekten gurur duyuyorum. Bunu da herkese üretken belediyeciliğin nasıl yapıldığını örnek olarak gösterildiğini kabul ediyorum" dedi.

Hayal kurmak ile hedefe varmak arasında büyük farklar olduğunu belirten başkan Erdoğan, " İlçemizde sanayi Sitesi yapmak benden önceki belediye başkanlarının da hayaliydi. Hayal kurmak ile hedefe ulaşmak arasında büyük farklar vardır.Bir şeyi hedefliyorsan o konuda layıkıyla emek vermek zorundasınız" dedi.

Konuşmasında Küçük sanayi sitesi projesi hakkın dada bilgi veren Başkan Erdoğan, "hafriyat çalışmasını tamamlayarak bu gün burada temel atma töreni düzenlediğimiz sarayı sitemiz 22 dükkan ve her dükkan 42 metre kareden oluşuyor" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'da teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Küçük sanayi projemizin proje aşamasından itibaren her türlü maddi ve manevi destek veren Aliağa belediye başkanı sayın Serkan Acar'a teşekkür ederim. Sanayi sitemiz sanayi esnafına ve ilçemize hayırlı olsun "dedi.

Törene katılan Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Pazarlar Belediyesi ile Aliağa belediyesi kardeş belediyedir. Kardeşler arasında böle yapılan işlerin adı bile olmaz. Kardeşler böyle günlerde belli olur. Aliağa halkının selamlarını getirdim. Küçük sanayi sitesi Pazarlar İlçesine hayırlı olsun "dedi.

Küçük sanayi sitesinin yapılmasında büyük destek veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan tarafından el dokuması halı hediye edildi.

Küçük sanayi sitesi inşaatı için kurban kesildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan beraber mikser'in butonuna basarak Sanayi sitesi inşaatının ilk harcı atıldı.

Temel atma törene sonunda törene katılanlara etli pilav, ayran ve helva ikram edildi.(MB-EFE)