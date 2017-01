Pazarlar yeni spor tesislerine kavuşuyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilk ve ortaokul öğrenciler yeni spor tesislerine kavuşmak için gün sayıyor.

Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci’nin gayretleri ile hazırlanan Pazarlar İlk ve Ortaokulu ile Sofular İlk ve Ortaokulu hentbol, basketbol, voleybol, tenis ve sentetik çimden oluşan futbol sahası için Spor Toto’dan yaklaşık 300 bin lira ödenek ayrıldığı bildirildi.

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, “İlçe Kaymakamımız Ahmet Karaaslan ve sofular köyü muhtarımız Mehmet Ali Özdemir ile birlikte Spor Toto teşkilat başkanı Mehmet muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettik. Ziyaret kapsamında ilçemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarı ile sürdüren Pazarlar İlk ve Ortaokulu ile Sofular İlk ve ortaokulunda öğrencilerimizin büyük eksikliğini hissettiği spor tesisleri ile alakalı hazırladığımız proje daha önce kabul görmüştü. Bu kapsamda gerçekleşen bu ziyarette 300 bin lira’ya yakın bir ödenek ayrılarak her iki okulumuzun bahçesine modern standartlarda hentbol, basketbol, voleybol, tenis ve sentetik çimden oluşan futbol sahasının yapımı için Spor Toto teşkilat başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İlçe Kaymakamımız sayın Ahmet Karaaslan arasında protokol imzalandı” dedi.

Projenin gelecek nesiller için hazırlandığını belirten Başkan Demirci, “Genç kuşakların geleceğe sağlıklı şekilde hazırlayacak bu ve benzeri projelere verdiği destekten dolayı Spor Toto teşkilat başkanlığına minnettarız. Bu projenin ilçemizde faaliyet gösteren okullarımızda; öğrenim gören öğrencilerimize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Projeye destek veren ve emeği geçenlere teşekkür eden Demirci, “Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında katkıları olan başta Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile teşkilat personeline, eğitim ve öğrenime her alanda katkı sunan ve bunun için bizlerle birlikte durmaksızın çalışan ilçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Karaaslan’a, bizler ile her daim birlikte olan çalışkan ve kıymetli kardeşim Mehmet Ali Özdemir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.(MB-EFE)