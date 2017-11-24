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24 Kasım 2017 11:14

Pazarlar’a yeni hizmet binaları

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından yeni itfaiye binası, garaj ve makine ikmali binası yapılıyor.

Pazarlar’a yeni hizmet binaları

24 Kasım 2017 11:14


Belediye Başkan Cavit Erdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarlar Afet Koordinasyon Merkezi’nin yanında belediyeye ait bin 500 metrekare alanın itfaiye birimi, garaj ve makine ikmal binası yapılmaya başlandığını bildirdi.


Yapılacak olan yeni itfaiye binası, garaj ve makine ikmali binasının tamamı belediye bütçesinden yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Yeni İtfaiye birimi binası 2 araçlık modern bir bina olacak. İlçemizde itfaiye binası, araç ve ekipmanlarının korunup, rahatlıkla kullanılabileceği, tam anlamıyla personelin ihtiyaçlarını karşılayan bir tesis olacak. İlçemize yeni itfaiye binası, belediyemizin araçlarının muhafaza edileceği kapalı alan ve araçlarımızın bakımı ve tamirinin yapılacağı makine ikmal binası kazandırıyoruz. Ayrıca yapacağımız modern tesisler kaloriferli olup araçlarımız soğuk ve donlardan koruyacağız" dedi.


Başkan Erdoğan, hizmet binasının 2 ayda tamamlanacağını kaydetti. (MB-EFE)




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