Pazarlar’da 134 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi

Pazarlar Meslek Yüksekokulu’nun 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet törenine Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, öğretim üyeleri, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri, Yükseköğretim Derneği üyeleri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Mezuniyet töreninde okul adına konuşmasını Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu yaptı.

Sofuoğlu, "Okulumuz; Gıda Teknolojisi, İklimlendirme Soğutma teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, İş Sağlığı ve İş Güvenliği programları ile eğitim hayatını devam ettirmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmaları olarak yerleşkemizi eğitim ve öğretime daha da elverişli bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen tak akademik ve idari personele, Pazarlar Kaymakamlığı’na, Pazarlarlar Belediyesi’ne, öğrenciler için seferber olan Pazarlar halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada mezun olacak gençler Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu nedenle gençlerimizi bu günlere ulaştıran öğretim elemanlarına, hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın gençler, Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Kendinize, arkadaşlarınıza ve ailenize inanın, güvenin, gelecekten korkmayın, zorluklarla mücadele gücünü hiç kaybetmeyin. Göreceksiniz uzun dönemde dürüst, çalışkan ve üretken olan sizler kazanmış olacaksınız” şeklinde konuştu.

Pazarlar Meslek Yüksekokulu birincisi olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden Mustafa Şen’e başarı belgesi ve ödülünü Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan verdi. Okul ikincisi olan Gıda Teknolojisinden Bölümü’nden Nazikter Güçlü’ye Başarı belgesi ve ödülünü Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu verdi.

Okul üçüncüsü olan Gıda Teknolojisi’nden bölümünden Fatma Türkoğluna başarı belgesi ve ödülünü ilçe Jandarma Komutanı Mehmet Ömer Halitogulları takdim etti.

Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.(MB-EFE)