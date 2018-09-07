Pazarlar’da 8 Genç Çiftçi’ye 5’er adet büyükbaş hayvan

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamında, damızlık düve almaya hak kazanan 8 genç çiftçiye, Pazarlar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde düzenlenen törende kura ile, her çiftçiye 5’er adet 30’ar bin lira değerinde hibe düveleri teslim edildi.

Törene Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Şenses ve genç çiftçilerle aileleri katıldı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Bilal Demirci, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Şenses, hibe düve almaya hak kazanan genç çiftçilerle bir süre sohbet ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Şenses, Genç çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Genç çiftçi hibe destek projesiyle hibe düve alan Tuncay Azman, “Genç Çiftçi projesi ile çiftçiliğe başlayacağım. Bu proje ile ailemin geçimini sağlayacağım. Allah Devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.(MB-EFE)