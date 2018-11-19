Pazarlar'da 'Bir öğün sıcak yemek ve evde bakım temizlik' projesi

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, 10 yıldır devam eden 'Bir öğün sıcak yemek ve evde bakım temizlik' projesi çerçevesinde projeden faydalanan vatandaşları ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geliştirilen projeler sıcak yemek, yalnız olarak yaşayan ve bakıma muhtaç yaşlılara modern çağın bir gereği olan insan onuruna yakışır hizmeti vermek ve sosyal hizmeti yaygınlaştırmayı esas alındığını belirten Kaymakam Yenigün, "Projeler ile başlıca görevlerimizden olan; toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmak, onlara destek olmak, onların sorunlarını çözüme kavuşturmak amacını taşımaktayız. Bu gün de bazı vatandaşlarımızın sofrasına ortak olalım dedik. Ayrıca 'vatandaş devlet' kaynaşmasını sağlamak ve devletimizin sıcak yüzünü insanlara göstermek açısından bu projelere önem verilmektedir" diye konuştu.

Kaymakam Yenigün'ün ziyaret ettiği vatandaşlar ise, "Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Devletimizin şefkatli yüzünü bizlere gösteriyor. Devletimizden Allah razı olsun" dediler.(MB-EFE)