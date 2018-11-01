Pazarlar'da Çocuk gelişimi ve Eğitimi Kursu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu ilgi görüyor. Eğitim kursu, Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Özçelik tarafından veriliyor.

3 ay devam edecek kursun 10 Ocak 2019 tarihinde sona ereceğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Müdürlüğümüz bünyesinde Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursu açtık. Kurs Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Özçelik tarafından veriliyor. Toplam 380 saat olan kurs, 10 Ocak 2019'da tamamlanacak. Kursta kursiyerlere birey gelişimi, Psiko-Motor gelişimi, Bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi okul döneminde beslenme gibi konular anlatılıyor. Kursiyerlerin çoğunluğu Kuran Kursu öğreticilerinden oluşuyor” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Çalışkan, kursa bayanların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kurslara katılmak isteyenlerin Halk Eğitimi Merkezine başvurarak kayıt yaptırabileceklerini ifade eden Çalışkan, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sonunda başarılı olanlara katılım ve başarı belgesi vereceklerini kaydetti.(MB-EFE)