Pazarlar’da eğitim-öğretim masaya yatırıldı

Kütahya’nın Pazarlar Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Okul müdürlerinin ve okul aile birliği yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ilçedeki eğitim, öğrencilerin başarıları ve genel sorunları görüşüldü.

Pazarlar’da eğitimin masaya yatırıldığı toplantıda açış konuşmasını yapan Kaymakam Karaaslan, “Pazarlar’da göreve başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıldan bu yana eğitimimizi gözlemliyorum. Devamlı yukarıya doğru giden bir çizgimiz var. Okul müdürlerimizin yanı sıra okul aile birliği başkanlarımızı da çağırdım ki, onların da eğitim ile ilgili taleplerini alalım, görüşlerini dinleyelim. Öncelikle durum tespiti yapıp, sonra da hedeflerimizi koyalım ve o hedeflere, idare, veli ve öğrenci olarak hep birlikte yürüyelim. Okullarımızda velilerimiz açısından, öğrencilerimiz açısından sıkıntılar var mıdır, varsa nelerdir bunları dinleyelim istedik. Ortak akılla Pazarlar ilçemizde yükselme trendinde olan eğitimimizi daha da yükseltmek için hep birlikte çalışalım istedik. Öncelikle belirtmeliyim ki, müdür, öğretmen ve veliler olarak teşekkürü hak ediyorsunuz. Bilindiği üzere Pazarlar ilçemiz zorunlu eğitim kapsamındadır. Gelen öğretmenlerimiz 6 yıl burada kesintisiz görev yapıyorlar. Öğretmen yönünden bir sıkıntımız yoktur. Okullarımızın fiziki durumları gayet iyidir. Gözlemlediğimiz konulardan biri olan velilerimizin çocuklarının eğitimleri ile yakından ilgilendikleridir. Bu da bizleri memnun etmektedir. Amaç çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılayarak, Erdemli, Ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Hangi meslek olursa olsun, eğitimli insanlara çok ihtiyacımız vardır. Öğretmenlerimizin dikkat etmeleri gereken bir hususta, sınıflarda başarısız olan öğrencilerin başarısızlık nedenlerini iyi araştırmalı, gerekirse aileleri ile birlikte görüşerek, öğrencinin daha başarılı olmasını sağlamalarıdır. Toplantımız hayırlı kararlar almamıza ve alınacak kararların hayırlısı ile uygulanmasına vesile olsun” dedi.

Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, toplantının diğer bölümünde okul müdürleri ile okul aile birlik başkanlarını dinledi, sorunlarla ilgili notları aldı.(MB-EFE)