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19 Eylül 2017 12:37

Pazarlar’da Gaziler Haftası kutlamaları

Gaziler ve kahramanlık Haftası, Kütahya’nın Pazarlar İlçesi’nde de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

Pazarlar’da Gaziler Haftası kutlamaları

19 Eylül 2017 12:37


Cumhuriyet Meydanında 11.30’da Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlanan kutlamalara bir dakikalık Saygı durusu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile devam edildi.


Cumhuriyet meydanındaki törende günün anlam ve önemi hakkında konuşan Garnizon komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş İbrahim Koçak, konuşmasında Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel kavramın olmadığını belirtti.


Çiçek, “ Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerimize saldırılara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Nitekim 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında, istiklal ve istikbalimize kastetmeye çalışan hainlere, emsali ancak bu aziz milletin fertlerinde görülebilecek kahramanlık örnekleri sergilenmiş, şehit ve gazilerimiz pahasına bu hain girişim neticesiz bırakılmaya mahkum edilmiştir.Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.


Tören’de ayrıca öğrenciler tarafından Gaziler ile ilgili şiirler okundu ve konuşmalar yapıldı.


Cumhuriyet Meydanındaki 19 Eylül Gaziler Haftası törenine Pazarlar Kaymakamı Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan,Siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, oğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (MB-EFE)




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