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10 Mayıs 2018 11:28

Pazarlar’da karma sergisi

Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılında açılan sulu boya, ahşap boyama, ebru ve giyim kurslarını bitiren kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği yıl sonu karma sergi törenle açıldı.

Pazarlar’da karma sergisi

10 Mayıs 2018 11:28


Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci tarafından açılan Karma Serginin ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, usta öğreticilerden bilgiler aldı.


Sergi açılışından sonra misafirlere yaş pasta yapımı ve aşçı yardımcılığı kursiyerleri tarafından hazırlanan ikramlıklar katılımcılara ikram edildi.


Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "İlkokul dan üniversite öğrencilerine ve vatandaşlardan oluşan kursiyerlerimizin emekleri sergilendi. Sulu boya, ahşap boyama, ebru ve giyim kurslarını bitiren kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği yılsonu karma sergi büyük ilgi gördü. Sergi açılışından sonra misafirlere Yaş pasta yapımı ve aşçı yardımcılığı kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ikramlıklar katılımcılara ikram edildi. Halk Eğitim Merkezimizde her yaşa ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimleri vermeye devam ediyoruz" dedi.(MB-EFE)




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