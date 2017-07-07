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07 Temmuz 2017 11:29

Pazarlar’da kiraz sezonu sona erdi

İç Egenin meyve ambarı olan Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde büyük umutlar ile başlayan kiraz sezonunda, kiraz fiyatları ihracatlık kirazın fiyatı 3 lira ile 8 lira arasında alıcı buldu.

Pazarlar’da kiraz sezonu sona erdi

07 Temmuz 2017 11:29

Bunun yanında iç piyasaya ise 2 lira ile 4 lira arasında alıcı buldu.


Suluk olarak bilinen sanayi kirazı ise 1 lira 50 kuruş’tan alınmaya başlarken sezonun sonuna doğru 1 lira 20 kuruşa kadar düştü.


Geçen yıllara oranla kiraz sezonunu bereketli geçtiğini belirten kiraz üreticileri , "28-30 kalibre kirazın 6 lira ile 8 lira arasında alıcı buldu. İç piyasada ise 2 lira 4 lira arasında alıcı bulurken sanayi kirazı ise 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında alıcı buldu. İlçemizin tek geçim kaynağı olan kiraz ve vişne sezonunu ne kadar iyi geçerse kışı o kadar iyi geçirerek gelecek sezona iyi hazırlanabiliriz. Kiraza verilen ücret bizlerin gelecek umutlarımızı artırdı. Kaliteli kiraza iyi fiyatlar verildi. Kiraz sezonunun bereketli geçtiği düşüncesindeyiz. Yeni yapılan Meyve alım merkezi için emeği geçenlere de teşekkür ederiz" diye konuştular.(MB-EFE)




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