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18 Mayıs 2018 12:15

Pazarlar’da masa tenisi turnuvası

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünce Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kaymakamlık masa tenisi turnuvası sona erdi.

Pazarlar’da masa tenisi turnuvası

18 Mayıs 2018 12:15


Pazarlar Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan ve iki gün süren masa tenisi turnuvasında dereceye girenler belirlendi.


Kaymakamlık masa tenisi turnuvasında birinci Hakan Balta, ikinci Oğuzhan Sakin ve üçüncü Hakan Daştan oldu.


Masa Tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini ve Madalyalarını İlçe Kaymakamı Gürsel Temurci verdi.


Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, “Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği Masa Tenisi turnuvası sona erdi. Masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödülleri İlçe Kaymakamımız Gürsel Temurci verdi. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve ev sahipliği için Pazarlar Ortaokul İdaremize teşekkür ederim” dedi.(MB-EFE)




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