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04 Eylül 2018 09:17

Pazarlar’da Öğretmenlere zeka oyunları eğitimi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce öğretmenlere ve lisans mezunlarına zeka oyunları öğretici kursu veriliyor.

Pazarlar’da Öğretmenlere zeka oyunları eğitimi

04 Eylül 2018 09:17


Merkez tarafından 32 öğretmene "Zeka oyunları eğitmen" eğitimi verilmeye başlandı.


Zeka oyunlarının çocuklar ve yetişkinler üzerinde büyük etkisinin olduğunu belirten Kurs eğitmeni Ali İhsan Poslu, "Bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara ve yetişkinlere, çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Öğrencilerin kabiliyetlerinin artırılması ve boş zamanlarını iyi ve doğru kullanabilmeleri sağlanacaktır" dedi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan ise, "Zeka Oyunları eğitmen kursu eğitimi Sofular Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu tarafından verilmektedir. 32 katılımcıya 44 saat eğitim verilecek olup kursta başarılı olan öğretmenlerimiz zeka oyunları kursu açabilecektir" diye konuştu.


Ayrıca Müdür Çalışkan, Kurslarda 50’ye yakın zeka oyunlarını öğrettiklerini ve zeka oyunlarına ilave olarak drama, hızlı okuma, öğrenci koçluğu, robotik, montessori, oyun terapisi, inovatif gibi eğitimler de verileceğini belirtti.(MB-EFE)




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