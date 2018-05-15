Pazarlar’da satranç turnuvası

Turnuvada ilkokul kategorisinde birinciliği Mehmet Veysel Ergün, ikinciliği Akın Samet Çetin, üçüncülüğü Musa Azman olurken, Ortaokul Kategorisinde birinciliği Hamza Yüksel, ikinciliği Muhammet Bayram ve üçüncülüğü Yiğit Bozkurt oldu.

Satranç turnuvası hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Pazarlar ilçesinde Satranç eğitimini ve kültürünü taban yaymak olduğunu her okulda bir satranç takımının olması için gayret ettiklerini buralarda yetişecek öğrencilerin ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Turnuvaya destek veren Milli Eğitim Şube Müdürü Canfer Gürbunar’a, okul yöneticilerimize, Beden Eğitimi ve Satranç Öğretmenlerine ve bu organizasyonun mimarı olan öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)