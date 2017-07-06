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06 Temmuz 2017 12:34

Pazarlar’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pazarlar’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

06 Temmuz 2017 12:34


Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.


Yakuplar-Akşinik-Sofular yol kavşağından başlayıp Sofular köyüne kadar sürecek olan sıcak asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, “İl Özel İdaresince sofular köy grup yolunda sıcak asfalt çalışmasına start verildi.. Geçen yıl 5 kilometrelik kısmını tamamladığımız köy grup yolunda; kalan kısmın sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Bu hafta yapımı tamamlanacak yolumuz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Yaklaşık 10 bin nüfusa hizmet edecek olan ve yoğun bir araç trafiğine sahip olan yolun platform genişliği tamamlanarak sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Halkımız bu çalışmaları yerinde görüyor ve Ak Partinin Millete hizmet yolunda çalıştığına şahit oluyor ve takdir ediyor. Bizlerde onların bu takdirine mahzar olabilmek için durmaksızın çalışıyoruz. Halkımızın bizden devam eden beklentileri var ve biz bunun farkındayız. Önümüzdeki yıllarda yine bu talepler doğrultusunda planlamamızı yapıyoruz. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz” dedi.(MB-EFE)




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