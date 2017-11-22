Pazarlar’da yerli otomobil için imza kampanyası

İmza kampanyası için Pazarlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda stant açan vatandaşlar, yerli otomobil fabrikasının Kütahya’da kurulmasını istediklerini ve bu çerçevede imza kampanyası başlattıklarını belirttiler.

Yerli otomobil fabrikasının Kütahya’da kurulması için Pazarlar ilçesinde başlatılan imza kampanyası hakkında bilgi veren Atatürk Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kıratlı , “Son zamanlarda gündeme gelen yerli otomobil konusunda Kütahya olarak yerli otomobil fabrikasının Kütahya’da kurulmasını istiyoruz. Zaten son zamanlarda ülkemizde yerli sanayide çeşitli atılımlar var. Gerek savunma sanayisinde, gerek milli helikopterimiz, tankımız, silahlarımız, insansız hava araçlarımız olsun son olarak da yerli otomobil konusu gerçekten ülkemizin gelişimi adına oldukça önemli ve sevindirici. Bu noktada yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi adına tüm Kütahya’da imza kampanyası başlatıldı. Bu kampanyada binlerce imza topladı. Bu da gösteriyor ki Kütahya ve ilçeleri gerçekten bu yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesini çok istiyor. Kütahya bir bütün olarak yerli otomobil için gönüllü oldu. Biz de elimizden geldiğince çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek imza kampanyası başlattık. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz" dedi. (MB-EFE)