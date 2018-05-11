Pazarlar’daki ’hayır’ etkinliğine 5 bin kişi katıldı

Pazarlar ilçesinde vatandaşlar tarafından imece usulü yapılarak hazırlanan etli pilav, helva ve ayran davetlilere ikram edildi.

Pazarlar İlçesinde ve çevre ilçelerde görevli din görevlileri tarafından okunan mevlidi şerifler davetliler tarafından ilgi gördü.

Düzenlenen hayır yemeğine çevre ilçeler ve köylerden yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Süleyman Yorulmaz, “Kazalardan belalardan korunmak ve birlik beraberliğimizi artırmak çerçevesinde böyle bir program düzenledik. Bizlere her türlü maddi ve manevi destek olan ilçemiz halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemiz halkının imece usulü ile hazırladığı büyük hayırı büyük katılımla yaptık. Geleneksel hale gelen büyük hayır’a yardımlarını esirgemeyen halkımıza teşekkür ederim" dedi.

Din görevlileri tarafından mevlit şerifin de okunduğu etkinliğe Kaymakam Gürsel Temurci da katıldı. (MB-EFE)