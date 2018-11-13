Pazarlar'daki tekstil fabrikası, 100 kişiye iş imkanı sağlıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki tekstil fabrikası 100 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, 3 yıldır faaliyet gösteren Repa Tekstil'i ziyaret ederek, işçi ve fabrikanın yöneticileriyle bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden ve İşletme Müdürü Birol Güney'den çalışmalar hakkında bilgi alan başkan Erdoğan, belediye olarak istihdam sağlayan yatırımcılara ellerinden gelen yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Biz işimizi gönülden yapıyoruz. Biz işimizi insanlara bir katkı sunmak, onların hayatlarına dokuna bilmek adına görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Biz bu tekstil atölyemize öncelikle düğün salonumuzu onlara açarak; vatandaşlarımızla istişare ile işe sahip olmak adına düğünlerimizi daha farklı alanlarda yapma kararı aldık. Küçük yerde başlamıştık ama bu gün itibari ile 2 bin 500 metre kare alan içerisinde tekstil atölyemiz hizmet vermeye devam etmektedir. Tekstil firmasının buradaki atölyenin büyümesinde büyük katkıları oldu. Bizde belediye olarak burada bunların önlerini açmak adına mekanın oluşturulmasında, burada çalışan işçilerin sosyal güvenlik ve emeklerinin istenilen resmi boyutlarda alabilmesi adına çalışmalarımızı yaptık. Burada çalışan işçiler ile her zaman görüşüyoruz. Sosyal güvenlik ve emeklerinin istenilen resmi boyutların üstünde bir ücret alıyorlar. Burada üretilen ürünlerin direk yurt dışına ihracat yapılıyor. Bu çerçevede firma sıkı denetimlerden geçiyor. Firma kendi denetimleri haricinde dünyada kabul görmüş denetim firmaları tarafından denetleniyor olması bizim insanımızın da hangi ölçekte bir iş yerinde çalıştığının göstergesidir. Onlarında işi güzel olsun. Çalışanımızın da işleri güzel olsun. Onlarda işlerini geliştirerek büyütsünler. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve iş yerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. İnsanlarda bunun karşılığını emek vererek almaktalar. Buda böyle eder düşüncesindeyiz. Üretken belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi.

Böyle bir yatırımı Pazarlar'a kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden iş yeri İşletme Müdürü Birol Güney ise, " iş yerimizde 100 kişi çalışmaktadır. Çok iyi bir kalite yakaladık. Bize gösterilen ilgiden memnunuz. Sayın Belediye Başkanımıza ve patronumuzu teşekkür ederim" diye konuştu.