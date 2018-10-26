Pazartesi Pazarı'nın üstünün kapatılması için başlatılan çalışmaların tamamlandı

Kütahya Belediyesi tarafından, Pazartesi Pazarı'nın üstünün kapatılması için başlatılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Pazaryerinin modern bir hale getirildiği ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Esnaflarımızın daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması amacıyla yaklaşık 9 bin 650 metrekarelik pazar alanımızın üzeri tamamen uzay kafes sistem çatı ile kapatılmış ve üzeri sandviç panelle kaplanmıştır. Çalışmalar kapsamında tüm pazar alanı yüzey sertleştiricili saha betonu ile kaplanan Pazartesi pazarı soğuk kış ayları öncesi hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. 240 adet sebze-meyve, 98 adet tuhafiye, 15 adet balıkçı, 9 adet baharatçı, 8 adet yumurtacı, 8 adet peynir, 5 adet zeytinci tezgahı olmak üzere toplam 383 kayıtlı tezgah açılabilecek olup, Pazar arkasında yer alan ve yüzey sertleştiricili saha betonu ile kaplanan yaklaşık bin 600 metrekarelik alanda ise Mustahsil pazarı tezgahları kurulabilecektir. Ayrıca üstü kapalı pazar alanı içerisinde; 1'i engelli olmak üzere 3 adet bayan WC, 1'i engelli olmak üzere 4 adet erkek WC, yaklaşık 22 metrekarelik 1 çay ocağı, yaklaşık 12 metrekarelik zabıta bürosu, 17,25 metrekarelik muhtarlık odası ve 5,60 metrekarelik enerji odası olmak üzere yaklaşık 100 metrekarelik kapalı alanımız mevcuttur" diye konuştu. (EFE)