Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:14

Pedalları fark edilmek için çevrildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir ay önce bisikleti ile yolda giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efekan Uçkan’ın anısına ve ’trafikte fark edilmek adına’ yüzlerce çocuk ve genç bisiklet pedallarını çevirdi.

Pedalları fark edilmek için çevrildi

30 Nisan 2018 13:14


Tavşanlı Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen bisiklet turu, ilçe merkezinden Göbel Termal Tesisleri’ne kadar gidilip gelinerek sona erdi.


Bisikletli grubun sponsorlarından İsmail Erdoğan, etkinliğin amacının genç nesillerin kötü alışkanlılardan tutmak ve bisiklete alıştırmak olduğunu söyledi.


Bisiklet turunu organize eden Niyazı Tüfekçibaşı ise, trafikte bisikletlilerin fark edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bisikletli kişiler trafikte diğer motorlu araç sürücüleri tarafından fark edilmiyor. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında bisikletli Efekan Uçkan hayatını kaybetmişti. Amacımız trafikte bisikletlilerin de olduğunu dikkat çekmek ve bisikletler için güvenli yollar oluşturulmasını sağlamak. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.


Bisikletleri ile tura katılan öğrenciler ise bisiklet sürmenin çok güzel bir duygu olduğunu, hava kirliliği ve gürültüyü de azalttığına inandıklarını söyleyerek, bisiklet park alanları ve yolları istediklerini ifade ettiler. (Tİ - EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç