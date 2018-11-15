Perli Mahallesi'ne Sosyo-Kültür Merkezi

Kütahya Belediyesi'nin Perli Mahallesi'ne yaptırmış olduğunu Sosyo-Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmetine sunuldu.

Sosyo-Kültür Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Perli mahallemizde yaşayan siz hemşehrilerimizin her daim destekleri hissettik. Bizlerde sizlerin destelerini boşa çıkartmamak adına şehrimiz ve mahallelerimiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kütahya'mızda bulunan mahallemizi evladımız gibi görüyor ve her birine yasalar çerçevesinde eşit şekilde hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getiren Başkan Saraçoğlu; Kütahya Belediyesi olarak biz göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz projeleri birer birer yerine getirmenin ve açılışlarını hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.

Perli Mahallesi'ne yapılan yatırım ile bölgenin ihtiyaçlarının büyük oranda giderildiğini, bundan sonrada aynı çalışmaların devam etmesi konusunda azimli ve kararlı olduklarını söyleyen Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi tarafından bölgeye inşa edilen ve Kütahya'ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan Atık Su Arıtma Tesisi'nin, şehrin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi Ferace Halk Oyunları Topluluğu gösterisini sundu.

Yapılan duanın ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve protokol üyeleri tarafından Perli Sosyo Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. (EFE)