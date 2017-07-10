Piknik alanları doldu taştı

Şaphane ve Gediz’de yaşayan vatandaşlar Akdağ ve Murat Dağını tercih ederken, Simav Emet ve Hisarcık’ta yaşayan vatandaşlar Gölcük dağı ve Tahtalı yaylasını hafta sonu tıka basa doldurdular.

Simav Gölcük Dağında belediye tarafından çevre düzenlemesi ve yeni tesislerin yapıldığı Göl kenarları yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimi için uğrak yeri oldu.

Hafta sonları doluluk oranı oldukça yüksek olan gölcük yaylasında yeni evlenen Ömer Erol ve Havva Uludoğan çifti, Gölcük dağına Simav merkezden düğün sonrası fotoğraf çektirmek için geldiklerini, cennetten bir köşe olan Gölcük Yaylasını yeni yatırımlarıyla dahada güzelleştiren Simav Belediye Başakanı’na teşekkür ettiklerini ifade ettiler. (YD-EFE)