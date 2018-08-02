Piknik alanları temizlendi

Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, " Yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle hafta sonları ilçemizin sulama göleti etrafındaki mesire ve piknik alanları insan akınına uğruyor. Doğal güzelliğiyle eşsiz bir ortam sunan Pazarlar sulama göleti, piknikçilerin dikkatsizliği sonucu göze hoş görünmeyen bir hal alırken, adeta çöp yığınlarının oluştuğu bir bölge haline gelmişti. Vatandaşlarımızın mağduriyetini ve doğanın olumsuz etkilenmesini önlemek için Zabıta Amirlinin organizasyonuyla başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Erdoğan, “İlçemizin meşhur piknik alanının çöp yığını bir yere dönüşmesi bizleri gerçekten üzmüştür.Kısa sürede bu hale gelen piknik yerimizi temizleme çalışmaları sonrasında tekrar eski haline döndürdük. Vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için elimizden geldiği kadar çevremizi temiz tutalım” dedi.

Ayrıca Pazarlar sulama göleti etrafındaki mesire ve piknik alanlarına Pazarlar Belediyesi tarafından piknik alanına çok sayıda çöp konteyneri konuldu.(MB-EFE)