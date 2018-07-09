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09 Temmuz 2018 12:12

Piknikçiler şifa için civanperçemi otu topluyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Simav Gölcük Yaylası’na piknik için giden vatandaşlar şifa amacıyla mide, sindirim sistemi, kansızlık ve çeşitli ağrılara iyi geldiği bilinen civanperçemi otu topluyorlar.

Piknikçiler şifa için civanperçemi otu topluyor

09 Temmuz 2018 12:12


İç Ege’nin Abant’ı olarak kabul edilen Simav Gölcük Yaylası hafta sonları piknik amacıyla gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Bu arada karaçam ormanlık alanlarında ve gölet kenarında bolca bulunan ve yörede akbaşlı olarak bilinen civanperçemi otu piknikçiler tarafından şifa amacıyla toplanıyor.


Piknik için geldiği Gölcük Yaylasında civanperçemi otu toplayan AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Osman Özdoğan, şifalı civanperçemi otunun yörede çeşitli ağrıların tedavisinde sıkça kullanıldığını söyledi.


Özdoğan, ”Özellikle küçük çocukların karın ağrılarında annelerin ilk başvurduğu bitkisel ilaç doğal civanperçemi otu çayıdır. İyileştirme özelliği bakımından etkin olan bitkilerin arasında gösterilen civanperçemi otunun ayrıca mide, sindirim sistemi, kansızlık ile başta migren olmak üzere çeşitli ağrılara çok faydalı olduğu bilinmektedir” dedi.(MA-EFE)




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