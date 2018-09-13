"POLEMDER birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Sosyal Yardım Derneği (POLEMDER) Genel Başkanı Mustafa Acar'ı kabulünde yaptığı konuşmada; POLEMDER'in birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Sosyal Yardım Derneği (POLEMDER) Genel Başkanı Mustafa Acar, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Nazlıpınar ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, önemli görevlerden biri olan polislikten emekli olan kişilerin Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. POLEMDER'in birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını dile getiren Vali Nayir, “Bizim kolluk birimlerimiz önemli, can pahasına, fedakarane yapılan bir meslek. Dolayısıyla emekli olduktan sonra da bir araya gelmeyi gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Aynı hayatı yaşamış, aynı hassasiyeti göstermiş kişilerin birbirini anlaması daha kolay. Belki bu ailelerine de yansıyacak birlik ve beraberliği ortaya çıkarır” dedi.

“Teklif ve öneriler STK'ların görevi”

Gönüllü faaliyetlerin toplumdaki birlik ve beraberliğe yardımcı olacağından söz eden Vali Nayir, “Eğer varsa bizim göremediğimiz eksiklikler, bu Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kamuya da yansıtılan bir amaç olabilir. Yol gösterici teklif ve öneriler Sivil Toplum Kuruluşlarının görevi diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın her biri en az 25 yıl hizmet vererek bu yerlerden ayrılmışlar. Yine akıllarının bu hizmette olması, ülkenin güvenlik ve asayişiyle ilgili hala kafalarında bir şeylerin canlanmış olması güzel bir şey. İnşallah faydalı hizmetlere vesile olur. Hayatlarını dolduracakları, ortak konularını konuşabilecekleri bir ortamlarının olması bizi de sevindirir” diye konuştu.

Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Genel Başkan Mustafa Acar, POLEMDER faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)