Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 10 Temmuz 2016’da askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin, döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Altınel’in 9 yaşındaki kardeşi Kadir Altınel’in sünnet düğünü, Tavşanlı ilçesinde yapıldı. Ailenin ve küçük Kadir’in isteği üzerine, ilçedeki bir polis aracı süslenerek sünnet arabası oldu. Bazı polis araçlarının katıldığı konvoyla ilçede tur atan sünnet konvoyu, düğünün yapılacağı salona gitti.

Şehidin annesi Hatice Altınel, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Keşke şehidim kardeşinin bu mutlu gününü görebilseydi. Keşke burada olsaydı" dedi.

Sünnet törenin AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, Cevizdere Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Cevizdere Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Öztürk de şehit ailelerinin, başta devletin olmak üzere toplumun emaneti olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.