Polis emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattı

Her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan “Trafik Haftası”, Kütahya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kütahya Valiliği önünde Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğünden getirilen araç ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak anlatıldı. Vatandaşlar ilk etapta kemersiz döndürüldü, daha sonra emniyet kemeri ile dönmeleri istendi. Vatandaşların kemersiz bir şekilde çok yavaş dönen aracın içinde dahi zorlandığı görülürken, kemer taktıklarında ise aracın içerisinde hiçbir zorluk yaşamadıkları görüldü.

Ülkemizde meydana gelen kazaların emniyet kemeri kullanılmadığından yaralanmalı ve ölümlü sonuçlandığını söyleyen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Hasan Açıkgöz, “5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası’ndan da vatandaşlara emniyet kemerinin önemini göstermek amacı ile Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bu simülasyon aracını getirdik. 2 gün boyunca Kütahya Valiliği önünde vatandaşlara hizmet verecek. Ülkemizde meydana gelen kazaların birçoğu emniyet kemeri kullanmadıkları için yaralanmalı ya da ölümle sonuçlanıyor. Emniyet kemerinin önemini göstermek amacı ile isteyen vatandaşlara simülasyon aracına bindirip bir tur atmalarını istiyoruz. Bu araç 5 kilometre hız ile hareket ediyor. Ona rağmen vatandaşlar araç içerisinde zorlandıklarını söylüyorlar. Bizim bir de ‘Emniyet kemeri bizi hayata bağlar’ diye sloganımız var” diye konuştu.

Vatandaşlar, simülasyon aracının oldukça faydalı bir uygulama olduğunu ve kemersiz yolculuk yaparken meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda aracın takla atması sonucunda başlarına neler gelebileceklerini böylelikle gördüklerini ve emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladıklarını ifade ettiler.