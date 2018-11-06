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Polis, öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 13 okulda 26 planlı seminer düzenlendiği 2 bin 616 öğrenci ile 215 öğretmenin kişisel güvenlik konusunda bilgilendirildiği açıklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 13 okulda 26 planlı seminer düzenlendiği 2 bin 616 öğrenci ile 215 öğretmenin kişisel güvenlik konusunda bilgilendirildiği açıklandı.


Okullarda asayiş, trafik eğitim seminerleri düzenleyen Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, ayrıca öğrencilere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor.


Emet Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ''Çalışmalar ile öğrencilerin polis ve devletin her zaman yanlarında olduğunu algılaması, öğrencilerde oluşabilecek polis korkusunun önlenmesinin amaçlandığı bildirildi. Verilen eğitimlerde öğrencilerin günlük hayatta insan, çevresel, fiziksel ve sosyal medya gibi faktörlerle gelişebilecek olumsuz olaylara karşı bilinçlenmeleri hedefleniyor'' denildi.(YD-EFE)

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