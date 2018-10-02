Polonya'da Türkiye'yi tanıttılar

Kütahya'nın Çavdarhisar ortaokulu 2 öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan ekiple Polonya'nın başkenti Varşova'da ''Önyargılara karşı eleştirel düşünmeyi geliştirme" konulu projeye katıldı.

Projeye Bilişim Teknolojileri öğretmeni Harun Akbaba ve İngilizce Öğretmeni Recep Aksu, öğrenciler Alpemre Kazak ve Hüseyin Arda Kızmaz katıldı.

Çavdarhisar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Harun Akbaba, yaptığı açıklamada, ''Buradaki amaç Irk, etnik yapı, cinsiyet, din , sosyal statü, yaş, bedensel engel gibi konularda sahip olunan önyargı ve kalıplaşmış düşünceleri düzeltmek, yapılan ayrımcılık ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve yardımlaşmayı, saygı duymayı öğretmek. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu 2. yurt dışı öğrenci hareketliliğimiz de 3 ülkeden toplam 30 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu katıldı. Dil, din, kültür, milliyet, yaş gibi farklılıklara rağmen bir hafta boyunca yapılan etkinliklerde ve gezilerde birlikte hareket edip, farklılıkların engel değil, birer zenginlik olduğunu tecrübe ettik. Ayrıca okulumuz proje etkinlikleri kapsamında, yurt dışında Türkiye'ye karşı sahip olunan yanlış ön yargı ve klişe düşüncelerin doğrularını anlatan beğenilen bir sunum gerçekleştirdi'' diye konuştu.