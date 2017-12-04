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04 Aralık 2017 11:31

Prof. Dr. Hamit Hancı: Emet Zeytinoğlu Hanı ilçeye kazandırılmalı

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen “Bağımlı olma, özgür ol” konulu sempozyumda katılan akademisyenler, Emet Zeytinoğlu Hanı’nın mutlaka istimlak edilerek ilçeye kazandırılması gerektiğini belirttiler.

Prof. Dr. Hamit Hancı: Emet Zeytinoğlu Hanı ilçeye kazandırılmalı

04 Aralık 2017 11:31


Çeşitli etkinlikler nedeniyle 5 yılda 3 defa Emet ilçesine geldiklerini belirten Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı, Milli mücadele dönemi kahramanlarından Dr. Fazıl Doğan’ında karargah olarak kullandığı Emet Zeytinoğlu Hanı’nın Emet halkının olması ve müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.


Prof.Dr. Hancı, Milli Mücadele döneminde Emet adına sembol isimlerden olmuş Dr. Fazıl Doğan’ında karargah olarak kullandığı bu hanın en kısa sürede istimlak edilerek, müzeye dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, ”Emet tarihinde önemli bir yere sahip hana tüm Emet halkı sahip çıkmalıdır. Bu alanda daha sonra bakanlık işbirliği ile restorasyona gidilerek, ilçe tarih ve kültür hazinesine kazandırılmalıdır”dedi.


Sempozyum öncesi Emet Hanı’nı gezen katılımcılar akşam düzenlenen sempozyumda hanın ilçeye kazandırılması taleplerini bizzat Belediye Başkanı Mustafa Koca’ya ilettiler. Başkan Koca’da bu konuda çalışma yapacaklarını ifade etti.(EFE)




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