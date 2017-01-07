Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 12:08

Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay: Türkiye’de 50 bin MS hastası var

Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay: Türkiye’de 50 bin MS hastası var

07 Ocak 2017 12:08

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Üniversite ile Kamu Hastaneleri Birliği paydaşlığı ile açılan ‘MS Hasta Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir’e, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi Birgül Çevik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın ve STK Temsilcileri eşlik etti.
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, proje koordinatörü Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, MS Hastalığı (Multipl Skleroz) ile MS Hasta Eğitim Okulu hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir’e bilgiler verdi.
Kütahya’da 600 den fazla MS hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, “Burada hastayı yaşama bağlamak, rehabilitasyona devam etmek, sosyal açıdan ilgili sorunları keşfedip aileleriyle, iş yerleriyle görüşmek ve çözüme kavuşturmak, psikolojik destek sağlamak, özgüven aşılayıp kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak adına yapılmış bir proje. Çeşitli illerde konserler veriyor, kendi emekleriyle yaptıkları çalışmalarını sergiliyoruz. Türkiye genelinde 50 bin MS hastası olduğu düşünülüyor bu sayı Kütahya’ya baktığımızda ise 600’den fazla. Afyonkarahisar’dan, Bursa’dan, Denizli ve Balıkesir’den hastalar kabul ediyoruz. Burada aklınıza gelebilecek bütün bölümlerden gönüllü hocalarımızla çalışıyoruz” dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, MS Hasta Eğitim Okulu’nun güzel bir işbirliğinin sonucu olduğuna dikkat çekti. (EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
-6
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -6°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç