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17 Temmuz 2018 11:54

Protokol eşleri Simav’ın doğal güzelliklerine hayran kaldı

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in eşi Münevver Nayir, Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Protokol eşleri Simav’ın doğal güzelliklerine hayran kaldı

17 Temmuz 2018 11:54


Münevver Nayir’e Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan’ın eşi Nilgün Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun eşi Aysel Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in eşi Hatice Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik, 2. Grup Komutanı Hava Piyade Albay Necati Yılmaz’ın eşi Nilgün Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın eşi Serap Hazırlar, Müze Müdürü Metin Türktüzün’ün eşi Gülcan Türktüzün ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay eşlik etti.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in eşi Esin Halim ile Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın eşi Ayten Özkan tarafından karşılanan Münevver Nayir ile beraberindeki protokol üyelerinin eşleri ilk olarak doğanın tüm renklerini içinde barındıran Gölcük mesire alanında vakit geçirdi.


Bizans dönemine ait bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen Hisar Kalesi ile 3 bin yıldan beri hastalara şifa dağıtan Eynal Kaplıcalarını da ziyaret ederek bilgiler alan Münevver Nayir, Ece Sultan Türbesine de giderek dua etti.


Simav’ın tarihiyle, doğasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu, her yerinde ayrı bir güzellik sakladığını belirten Münevver Nayir, “Hayran kalmamak mümkün değil” dedi.


Münevver Nayir’in Simav ziyareti, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in eşi Esin Halim’i ziyaretiyle sona erdi. (EFE)




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