Protokolden Nayir'e veda yemeği

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in 2,5 yıllık görev süreci içerisinde Kütahya'da öneli bir birlik ve beraberlik sağladığını belirten AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Siyaset kurumuna verdiğiniz değer ve birlikte hareket etme gayretiniz, uyumunuz, buna verdiğiniz değer bizim için son derece kıymetlidir. Bundan sonraki görev yerinizde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

2,5 yıllık görev sürecinde Vali Ahmet Hamdi Nayir'in tecrübesi ve kararlılığı sayesinde Kütahya'nın önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Valimiz en sıkıntılı dönemde Kütahya'da valiydi. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini Sayın Valimizin sakinliği ve devlet tecrübesiyle sıkıntısız bir şekilde yaşadık. Herkese gösterdiği nezaket, sıcakkanlılık farkındalık yarattı Kütahya'da. Sayın Valimizden çok tecrübe kazandık, çok faydalandık. Kütahya'da ‘Bizim Bilecik' diye bahsederdi, Sakarya'da da ‘Bizim Kütahya' diye bahsetmesini arzu ediyoruz. Kütahya'ya katkıları ve sağduyulu tavrından, hizmetlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ise Vali Ahmet Hamdi Nayir'in örnek bir idareci olduğunu belirterek “Sayın Valimiz Kütahya'ya hızlı bir giriş yaptı. 15 Temmuz'da başlayan süreçte birlikteydik. O günden bugüne dek geldiğimiz süreçte her konuda sakinliğiyle, yöneticiliğiyle çok güzel idarecilik örneğini bizlere gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sakarya'da da güzel ve başarılı hizmetlerini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir "2,5 yıl benim için çok kıymetli bir yıl oldu. Hem Kütahya'mızı hem de Kütahyalılarımızı tanımaktan gerçekten mutluluk duydum. Bu ilin zenginlikleri bana da cesaret ve güven verdi. Geleceğe ait olan düşüncelerimiz mutlaka daha da parlak hale gelmiş oldu. Her şeyden önce kaymakamlarımızla, daire amirlerimizle uyumu gerçekleştirmeye çalıştık, zannediyorum ki o yönde güzel bir başarı elde ettik" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir konuşmalarının ardından katılımcılarla tek tek tokalaşarak helallik istedi.

Veda yemeğine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Mİlletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Arif Yalçın, Kenan Eskin ile Ali Bezirgan, kaymakamlar, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Meclisi Başkanı Nafi Güral, Kütahyalı iş adamları Rıza Güral ile İsmet Güral, STK Temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. (EFE)