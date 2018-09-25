PTT'den eğitime destek

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Pazarlar PTT'de Müdürü Mehmet Şahin," Onların mutluluğuna şahit olduk bu bizim için yeter. Onların bir gülüşü geleceği aydınlık bakması için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm kurumların ziyaret edeceğiz. PTT'de olarak Eğitime desteğimiz devam edecektir. Okullarda PTT denin hizmetleri hakkında bilgilendirmede yapıyoruz" dedi.

Pazarlar İlkokulu öğrencilerine PETTE okul çantası dağıtılırken; etkinlik kitapları ise, Pazarlar anaokulu öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi kapsamında hediye edildi.(MB-EFE)