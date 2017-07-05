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05 Temmuz 2017 12:04

Pulluca kirazında son hasat

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Pulluca kirazı için son hasat yapılıyor.

Pulluca kirazında son hasat

05 Temmuz 2017 12:04

Kiraz ihracatına önemli katkısı bulunan yörede bu yıl dolu etkili olduğundan, kiraz rekoltesinde kayıplar olduğu görüldü.


Pulluca Köyü Muhtarı Reşat Asmalıkaya (43), kirazda son hasadın alınarak, vişne toplama işinin başladığını belirtti. Kiraz diyarı Pulluca köyünde 28 – 30 kalibre kirazın 9 - 10 TL olarak satıldığı, vişne fiyatlarının pazarda kilosu 3 lira, meyve suyu üretimi için 1-2 TL olacağı belirtiliyor. Kiraz ve vişnenin Pulluca köyü için büyük anlam ifade ettiğini belirten vatandaşlar, yeni kurulan pazar yeri için emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler. (MEİ-EFE)




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