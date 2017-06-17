Ramazan ayında da balık satışları yüz güldürüyor

Ramazan ayı olmasına karşın havaların serin ve yağışlı geçtiği bugünlerde, balık tezgahlarındaki çeşitlilik ise satışlara oranla iyi bir tablo ortaya çıkarıyor.

Tavşanlı balık pazarında tezgahlarda en çok alabalık, çipura ve levrek göze çarparken, balıkların kilosu 10 ile 25 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

Tavşanlı balık pazarında balıkçılık yapan Uzman balıkçılık personeli Serdar Turgut, Ramazan ayı sebebiyle balık satışlarının devam ettiğini belirterek, "Tezgahlarımızda şu an alabalık, çupra, yerli palamut, çipura ve levrek var. Vatandaşlarımız Ramazan ayı nedeniyle balık yok sanıyor. Halbuki balık pazarımızda hemen hemen her mevsim balık bulmak mümkün. Balık fiyat ve çeşitlerimiz ise alabalık ve palamut kilo 12 TL, Çupra ve levrek kilosu 25 TL, Sazan 15 TL, Somon 20 TL’den alıcı buluyor" dedi. (Tİ - EFE)