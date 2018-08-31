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31 Ağustos 2018 12:30

Ramazan Çelik ve Sevgi Petek konserine ilgi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 28.

Ramazan Çelik ve Sevgi Petek konserine ilgi

31 Ağustos 2018 12:30

Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye çıkan sanatçılar Ramazan Çelik ve Sevgi Petek yoğun ilgi gördü.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan sanatçı Ramazan Çelik ve Sevgi Petek, vatandaşlarında katılımıyla oyun havaları eşliğinde konsere katılan çevre il ve ilçelerden yaklaşık 3 bin kişinin doyasıya eğlenmesini sağladılar.


Yoğun katılımın olduğu konserde araç sahipleri ilçe merkezinde araç park edecek alan bulmakta zorlanırken, hareketli müzikle büyük coşku yaşayan vatandaşlar güzel ve eğlence dolu bir gece geçirdi.


Konser sonunda sanatçı Ramazan Çelik ve Sevgi Petek’e Belediye Başkanı Niyazi Tezcan tarafından hediye takdim edildi.(YD-EFE)




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