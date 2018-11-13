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Ramazan İlhan, Tes-İş Kütahya Şube Başkanı oldu

Tes-İş Kütahya Şube Başkanlığı görevine Ramazan İlhan seçildi.


Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurulu'nda Tes-İş Kütahya Şube Başkanı Eşref Erden, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Boşalan Şube Başkanlığı görevine Tavşanlı ilçesinde tanınmış simalarından Kütahya Şube Genel Sekreteri Ramazan İlhan seçildi.


Ramazan İlhan, yaptığı açıklamada, "Eşref başkandan aldığımız emaneti layıkıyla taşımaya çalışacağız. Ateşten gömlek giydiğimizin farkındayım, yönetim kurulumuzla birlikte üyelerimizden aldığımız güçle birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz." dedi. (Tİ - EFE)

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