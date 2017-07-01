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01 Temmuz 2017 11:40

Ramazan umrecileri dualarla karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edinen 2017 yılı Ramazan ay´ında Domaniç’ten kutsal topraklara giden 30 kişi Müftülük önünde yapılan dua ile karşılandı.

Ramazan umrecileri dualarla karşılandı

01 Temmuz 2017 11:40


Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile 26 Mayıs 2017 tarihinde 35 günlük umre programına uğurlanan 30 umreci Domaniç’e döndü. Domaniç Sultan Alaattin Cami hatibi Reşat Girgin önderliğinde kutsal toprakları ziyaret eden umrecilerin duası Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar tarafından yapıldı. Duanın ardında umreciler sevenleri tarafından gözyaşları ile karşılandı.


İlçe Müftüsü Kemal Akpınar yaptığı konuşmada, “Ramazan Umresi sebebiyle bu gün siz kardeşlerimizi kutsal topraklardan gelmenizin sevincini yaşıyoruz. Rabbim sizleri tekrar o kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin. Cenabı Allah oraya gitmek için yanıp tutuşan kardeşlerimizi de oralara gidip gelmeyi nasip eylesin” dedi.(TY-EFE)




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