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Rektör Gören'den Belediye Başkanı Akçadurak'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.


Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Muharrem Akçadurak, Rektör Remzi Gören'e ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadurak, Gören'e teşekkür etti.


Rektör Remzi Gören'in ziyaretine Kaymakam Muhammet Önder, Meslek Yüksekokulu Müdürü Fethullah Karamete, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sinan Darcan, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Gökhan Dağılgan, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Murat Ataman, DPÜ Rektörlük Güvenlik Şube Müdürü Ramazan Tekik, Belediye Meclis Üyeleri Erol Altıntaş, Hakan Arpacı, Osman Yılmaz, Hikmet Vuran, Şerif Ahmet Demir ve Mehmet Selim Şentürk eşlik etti.(EFE)

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