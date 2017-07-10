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10 Temmuz 2017 13:20

Rektör Remzi Gören: Germiyan Kampüsünün tamamen kapatılması söz konusu değil

Kütahya Dumlupınar Ünivresitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Rektör Remzi Gören: Germiyan Kampüsünün tamamen kapatılması söz konusu değil

10 Temmuz 2017 13:20

Dr. Remzi Gören, Germiyan Kampüsünün tamamen kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.


Gören, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığının DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesine yeni bir BESYO binasının yapılmasına izin verildiğini belirterek, "Bir süredir yerel kamuoyunda ve en nihayetinde bugün bir Sosyal Medyada ’Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsünün 2019 yılında kapatılacağı söylentileri var. Doğru mu?’ şeklinde soru-yorum türü paylaşım yapılmıştır. Bilindiği gibi, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 1974 yılında yapılmış, bir hayli eski binada, yirmi yılı aşkın süredir eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmektedir. Yeni, eğitim öğretim ve spor imkanlarına en uygun binanın bir an önce yapılabilmesi için girişimlerde bulunulmuş, Kalkınma Bakanlığı’nın binanın Evliya Çelebi Yerleşkesinde yapılması yönündeki şartı ile BESYO eğitim öğretim binası izni verilmiştir. Eğitim öğretim binası ve beraberinde spor tesisleri için Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer tespiti yapılmış, 2017 yılı içinde ihalesi ve bina inşaatı başlatılacaktır. Germiyan Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetleri devam eden diğer 3 meslek yüksekokuluyla ilgili verilmiş her hangi bir karar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. (EFE)




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