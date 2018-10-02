Rektör Remzi Gören: "Kütahya'yı ve çiniyi dünyaya tanıtacağız"

Dr. Remzi Gören, "Sanatçılarımızın atalarımızdan devraldığı mirası yeni nesillere aktarma arzusuyla zarif, estetik yönü yüksek, zevk sahibi bir toplumun oluşması yönündeki çalışmalara hizmet etmeyi görev bilmekteyiz" dedi.

Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmesinin yalnızca Türkiye'de değil dünyada da ses bulduğunu ifade eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, “Biz sanatın içine ilim ve irfanı, edep ve ahlakı, insaf ve adaleti, güzellik ve zarafeti, iyi niyeti, tevazu katılmış muhteşem bir medeniyetin vefalı evlatlarıyız. Peygamber Efendimiz, ‘Allah güzeldir, güzel olanı sever' diye buyurduğundan sanata başka hayranız. Atalarımızın övgüyle bahsettiği eserlere baktığımızda coşkunun, göz nurunun, hoşgörünün izlerini görürüz. Süleymaniye bakmayı bilenler için sadece bir cami değil. Mostar Köprüsü iki yakayı birbirine bağlayan sıradan bir köprü değildir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak sanatçılarımızın atalarımızdan devraldığı mirası yeni nesillere aktarma arzusuyla zarif, estetik yönü yüksek, zevk sahibi bir toplumun oluşması yönündeki çalışmalara hizmet etmeyi görev bilmekteyiz. Başta Belediye olmak üzere Valilik, Çiniciler Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı, DPÜ birlikteliğiyle oluşan sinerjinin sadece Kütahya'da ve ülkemizde değil, dünyada yankı bulduğunu gördük. Şu an çok önemli bir fırsat yakalamış durumdayız ama unutmamalıyız ki UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda olmanın büyük bir sorumluluğu vardır. Ya çok güvendiğimiz çini alanında kendimizi dünyaya ispatlayacağız, bu şehri dünyaya açacağız ya da bu güvendiğimiz alanı tarihin sayfalarına bir miras diye bırakarak yine bir döngüye gireceğiz” diye konuştu. (EFE)